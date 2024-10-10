KPSS önlisans tercihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından Önlisans KPSS sonuçları ve puanları 20 Eylül'de sonuç.osym.gov.tr üzerinden ilan edildi. Adaylar KPSS önlisans puanlarıyla ilan edilecek takvim doğrultusunda kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabilecek. Peki KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?