KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans başvuruları 3 - 16 aAğustos günleri arasında gerçekleştirildi. 2022 KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23 - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir. KPSS ön lisans geç başvuru ücreti buna göre 195 lira olarak ödenecek.