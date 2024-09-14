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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim kaç kişi başvurdu? 2024 KPSS katılımcı sayısı açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu?

        KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katılacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınavı için katılımcı sayısı merak ediliyor. Konuyla ilgili, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katılacak? İşte KPSS başvuru sayısı ve merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:06
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        Bilindiği gibi, KPSS Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy KPSS Ortaöğretim sınavına dair açıklamalarda bulunurken, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısını da belirtti. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katılacak? İşte detaylar...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMUNA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

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        EN ÇOK BAŞVURULAN İLLER AÇIKLANDI

        Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM KATILIMCI SAYISI

        Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, "6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü." açıklamasında bulundu.

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        Ersoy, adaylara sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamalarının faydalı olacağını bildirerek, sınava katılan adaylara başarılar diledi.

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