KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için artık son günler. KPSS sınavında adaylara, genel kültür ve genel yetenek testleri olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi ve sınav 130 dakika sürdü. Lise düzeyi olarak bilinen KPSS sınavı sonrası sonuçların açıklanması bekleniyor. ÖSYM memur adaylarına KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM kendi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı (KPSSP94) nasıl hesaplanacağına dair adayların kafalarında soru işareti bulunuyor. KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Testlerde kendi içinde her sorunun eşit puan değeri vardır. Örneğin genel kültür testinin 3. sorusu ile 46. sorusu eşit puana sahiptir. Standart sapma testlere uygulanır.

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı Hesaplama Formülü aşağıdaki parametrelere göre hesaplanacak.

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