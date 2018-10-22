KPSS ortaöğretim sınavı yani Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı, kamuda iş sahibi olmak isteyenlerin katılımıyla 7 Ekim'de gerçekleşti. Adaylar sınavın hemen ardından yayınlana KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ile doğrularını ve yanlışlarını gördü, puanlarını tahmin etmeye çalıştı. Ancak kesin sonucu ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarıyla birlikte öğrenecekler. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan ortaöğretim Kamu personel seçme sınavı (KPSS) sonuçlarını tüm adaylar merak içinde bekliyor. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara, genel kültür ve genel yetenek testleri olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi ve sınav 130 dakika sürdü. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM kendi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaştı.

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