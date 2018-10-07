KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar için büyük gün geldi çattı. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te adayların katılımıyla birlikte belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların dikkat etmesi gereken en önemli konu sınav saati. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmadı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman bitecek? ÖSYM'nin akademik takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayan KPSS Ortaöğretim sınavı tam 130 dakika sürecek. Yani en geç saat 12.25'te sınava giren tüm adayların sınavı sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sınav sonrasında puanlarını tahmin etmek için soru ve cevapların yayınlanmasını bekleyecek. ÖSYM konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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