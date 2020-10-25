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HaberlerGündemEğitimKPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2020 KPSS ortaöğretim belgeleri ve sınav giriş yerleri...

KPSS'de sıra ortaöğretim sınavına geldi. Yurt genelindeki binlerce lise mezunu adayın ter dökeceği zorlu sınav öncesi adaylar KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı mı gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. Ortaöğretim düzeyi için başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz açıklanmadı. Yapılacak açıklama sonrası ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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