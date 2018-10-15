7 Ekimde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı'nın sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavdan 2 gün sonra soruları ve cevap anahtarını yayımlayan ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav sonuç tarihi...

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan ortaöğretim Kamu personel seçme sınavı (KPSS) sonuçlarını tüm adaylar merak içinde bekliyor. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda adaylara, genel kültür ve genel yetenek testleri olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi ve sınav 130 dakika sürdü. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM kendi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı (KPSSP94) nasıl hesaplanacağına dair adayların kafalarında soru işareti bulunuyor. KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Teslerde kendi içinde her sorunun eşit puan değeri vardır. Örneğin genel kültür testinin 3. sorusu ile 46. sorusu eşit puana sahiptir. Standart sapma testlere uygulanır.

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı Hesaplama Formülü aşağıdaki parametrelere göre hesaplanacak.





ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ