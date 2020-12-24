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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanmasının ardından adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2020 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? İşte detaylar...

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonucu açıklandı. Memur adayları ise KPSS tercihlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Adaylar tercihleri ise osym.gov.tr ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile yayınlanan tercih kılavuzuna göre kolaylıkla yapabilecek. ÖSYM her yıl KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? İşte KPSS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...

2020 ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonucu açıklandı. Lise mezunu adaylar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından resmi sitede yer alan bilgiye göre

"Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavına katılan adayları ilgilendiren KPSS-2020/2 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 30.12.2020-07.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih kılavuzunun aynı gün içerisinde veya bir önceki gün ÖSYM tarafından adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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