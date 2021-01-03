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KPSS Ortaöğretim tercihleri son başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS Ortaöğretim tercihleri resmen başladı. Tercihlerin başlamasıyla birlikte gözler KPSS ortaöğretim son başvuru tarihine çevrildi. Peki, 2020/2 KPSS Ortaöğretim tercihleri son tarihi ne zaman? Merak edilen detayları ve KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunu haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

KPSS Ortaöğretim tercihleri son başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS Ortaöğretim 2020/2 tercihleri başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü tercih kılavuzu yayınlandı. Ondan önce de bıranş dağılımı yayınlanmıştı. Tercihlerin başlamsıyla birlikte KPSS Ortaöğretim tercihleri son tarih ve KPSS tercih kılavuzu merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri son gün en zaman? İşte merak edilen detaylar...

TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! İŞTE SON TARİH

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlandığı ÖSYM'nin duyuru sayfasından 30 Aralık 2020 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

55,60,65 KPSS Ortaöğretim puanı ile atama yapılabilir mi?

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