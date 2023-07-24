ÖSYM ile P1, P2, P3 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS puan hesaplama ekranı, Lisans Kamu Personel Seçme Sınavının ardından gündeme geldi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında ter döken memur adayları P!, P2 ve P3 puan türüne göre kaç puan aldığını sorguluyor. İşte 2023 KPSS puan hesaplamasına ilişkin detaylar...
KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2023 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavlarının ardından araştırılmaya başlandı. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığının yüzde 10'u yayınlanırken gözler " KPSS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış bir doğruyu götürür mü ve 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 2023 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler...
KPSS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
23 Temmuz Pazar günün gerçekleştirilen KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. KPSS soruları ve cevapları kitapçığının yüzde 10'u adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'DEN 2023 KPSS DUYURUSU!
ÖSYM tarafından "2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı." açıklaması yapıldı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS, ÖSYM tarafından uygulanıp puanların açıklanmasından sonra 2 yıl daha geçerli oluyor.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından kılavuzda belirtilen puan hesaplama işlemi şöyle yapılıyor: Tablo-1’deki (Tablo-1 Görselde) testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacak.
KPSS SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
KPSS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ
KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + --------------------------------
[2 ( B – X )] – S
Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylaraiki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.