ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen KPSS sınavı için geri sayım devam ediyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarından oluşan sınav Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen binlerce memur adayı, ÖSYM 2026 sınav takvimini araştırıyor. Bu kapsamda “2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...