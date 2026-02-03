Habertürk
        KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Devlet kurumlarında memur olarak atanmak isteyen adayların gireceği sınav, dört farklı oturum halinde gerçekleşecek. KPSS sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM 2026 sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, 2026 KPSS kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:45
        1

        ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen KPSS sınavı için geri sayım devam ediyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarından oluşan sınav Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen binlerce memur adayı, ÖSYM 2026 sınav takvimini araştırıyor. Bu kapsamda “2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İLE KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 takvimini yayınlamasının ardından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi belli oldu.

        Devlet kurumlarında kamu çalışanı olarak atanmak isteyen adaylar kılavuz doğrultusunda başvurularını gerçekleştirecek. Ancak 2026 KPSS kılavuzu henüz yayınlanmadı.

        3

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları ise 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        4

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        6

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        7

        2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımlandığı 2026 sınav takvimine göre:

        KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026,

        KPSS Ön lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026,

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026,

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
