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KPSS 2023 lisnas başvuru süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları ve Alan Bilgisi oturumları ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS sınav yerleri belli oldu. İşte 2023 KPSS Lisans sınav yerleri sorgulama ekranı