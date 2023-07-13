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        KPSS sınav yerleri açıklandı! 2023 KPSS Lisans sınav yerleri sorgulama ekranı

        KPSS sınav yerleri için geri sayım sona erdi. A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru süreci tamamlandı. Bilindiği üzere KPSS lisans sınavı gelecek hafta yapılacak. Peki, KPSS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 15:02
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        KPSS 2023 lisnas başvuru süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları ve Alan Bilgisi oturumları ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS sınav yerleri belli oldu. İşte 2023 KPSS Lisans sınav yerleri sorgulama ekranı

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        2023 KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 KPSS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

        2023 ÖSYM takviminin açıklanmasıya beraber KPSS başvuru tarihleri de belirlendi.

        adaylar, 16 ila 29 Mayıs arasında KPSS sınavı için başvuru yaptılar.. İlk başvuruyu kaçıranlar ise 6 ila 7 Haziran 2023 tarihlerinde geç başvuru yaptılar.

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        2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

        2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        #KPSS
        #2023 KPSS
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