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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS SONUÇ SORGULA | 2024 KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?

        KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı! 15 Eylül 2024'te gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği ve DHBT sonuçlarının da aynı gün açıklanıp açıklanmayacağı gündeme geldi. Adaylar merakla "KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtını beklerken, sınav takvimindeki detaylar da netleşti. İşte 2024 KPSS sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:19
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        Gözler "KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. 2024 yılının eylül ayında gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları için sabırsız bekleyiş devam ediyor. ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre, KPSS Ortaöğretim ve DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 2024 ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 4 Ekim'de ilan edilecek.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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        Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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