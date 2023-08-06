1 Şurada Paylaş!









KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı için ÖSYM AİS sitesi ziyaret ediliyor. A grubu KPSS lisans sınavı GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları uygulanırken KPSS ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanırken adaylar KPSS sonuç belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte 2023 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi...