KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturum sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Açıklanacak puanlarla birlikte, adayların tercih sürecinde kullanacağı detaylı bilgiler ve puan dağılımları da paylaşılacak. Ayrıca, KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2025 KPSS A Grubu sınavının sonuçları yayımlandığında, 2025 KPSS A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.