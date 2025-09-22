Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        13-14 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan memur adayları KPSS sonuçları merak ediliyor. KPSS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 13:00
        KPSS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 13-14 Eylül’de gerçekleşen sınavın ardından sorular ve cevaplar duyurulmuştu. Şimdi ise gözler KPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihinde. İşte, KPSS sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturum sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Açıklanacak puanlarla birlikte, adayların tercih sürecinde kullanacağı detaylı bilgiler ve puan dağılımları da paylaşılacak. Ayrıca, KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2025 KPSS A Grubu sınavının sonuçları yayımlandığında, 2025 KPSS A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

        KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

