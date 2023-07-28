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KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu ikinci oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından sınava giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını merak ile bekliyorlar.KPSS A Grubu Genel Kültür sınavı ve 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavını tamamlayan adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağını büyük bir merak ile bekliyorlar işte o sorunun cevabı...