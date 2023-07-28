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        Haberler Gündem Eğitim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: 2023 KPSS A Grubu - ÖABT sonuç tarihi

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS sonuç tarihi

        KPSS sonuç tarihi geçtiğimiz hafta başlayan 2023 KPSS A Grubu sınavlarının ilk oturumlarının ardından kamu personeli adaylarınca merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu da Alan Bilgisi sınavları yapılacak. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 13:09
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        KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu ikinci oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından sınava giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını merak ile bekliyorlar.KPSS A Grubu Genel Kültür sınavı ve 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavını tamamlayan adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağını büyük bir merak ile bekliyorlar işte o sorunun cevabı...

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        KPSS SINAV TAKVİMİ

        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

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        2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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