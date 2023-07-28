KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS sonuç tarihi
KPSS sonuç tarihi geçtiğimiz hafta başlayan 2023 KPSS A Grubu sınavlarının ilk oturumlarının ardından kamu personeli adaylarınca merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu da Alan Bilgisi sınavları yapılacak. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi...
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu ikinci oturumu öncesi geri sayım sürerken ÖSYM tarafından 2023 KPSS A Grubu sonuç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından sınava giren adaylar KPSS sınav sonuçlarını merak ile bekliyorlar.KPSS A Grubu Genel Kültür sınavı ve 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavını tamamlayan adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağını büyük bir merak ile bekliyorlar işte o sorunun cevabı...
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.