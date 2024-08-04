Gözler KPSS sonuçlarında! 2024 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım sürüyor. Binlerce aday, 4 Ağustos 2024 tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak. Bu sınav, Türkçe, Matematik gibi branş dersleri ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasıyla gözler KPSS ÖABT sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖABT sınav sonuçları tarihi...
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile tamamlanacak. Öğretmen adayları, KPSS lisans Genel Yetenek testinin ardından ÖABT'ye katılacaklar. ÖSYM, sınav giriş belgelerini AİS üzerinden erişime açtı. Peki, KPSS ÖABT sonuç tarihi belli oldu mu? ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanı sınav saati ise 14.45 olarak belirlendi.
ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.