KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür sınavı 12.45'te bitti. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavı da 17.25'de sona erdi. KPSS'ye girenler merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen sonuç tarihi...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavı geride kaldı. KPSS'nin geride kalmasıyla kamu personeli adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.