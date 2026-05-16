        KPSS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 için adayların gözü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımlayacağı resmi takvime çevrildi. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için girdiği KPSS'de başvuru ve sınav tarihleri, her yıl olduğu gibi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte KPSS başvuruları ilgili detaylar...

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 20:30
        2026 KPSS takviminin duyurulmasıyla birlikte kamu personeli adaylarının merakla beklediği sınav tarihleri netlik kazandı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri kesin olarak belirlendi. Adaylar ise şimdi gözlerini bu sürecin detaylarına çevirmiş durumda. İşte KPSS başvuruları ilgili detaylar...

        KPSS ORTAÖĞRETİM 2026

        Ortaöğretim düzeyinde KPSS’ye girecek adaylar için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026’da tamamlanacak. Sınavın 25 Ekim 2026’da yapılacağı belirtilirken, sonuçların ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        KPSS ÖN LİSANS 2026

        Ön lisans mezunlarına yönelik KPSS oturumu için başvuru süreci 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavın 4 Ekim 2026’da yapılacağı belirtilirken, adaylar sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenebilecek.

        KPSS LİSANS 2026

        Lisans düzeyindeki KPSS için başvuru süreci 1 Temmuz’da başlayacak ve 13 Temmuz 2026’da sona erecek. Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

        Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. KPSS lisans sonuçlarının ise 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
