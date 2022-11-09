KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartlartının yer alacağı KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2022 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lians ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor.