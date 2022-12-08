Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamaları KPSS Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans tercihlerini yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS puanlarına göre belirli kurumlara yerleştirilecek adaylar için konuyla ilgili güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte merak edilenler...