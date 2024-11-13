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        Haberler Bilgi Gündem KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

        KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile KPSS taban, tavan puanları ve tercih takvimi netlik kazanmış olacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman, KPSS 2024 2025 Ortaöğretim, lisans ve önlisans tercihleri nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:35
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        KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
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        2024 KPSS tercih süreci, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarına katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında belirli kontenjanlara yerleştirilecek adaylar, KPSS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS tercih başvuruları başladı mı? ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki tercihler hangi tarihte yapılacak?

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

        Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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