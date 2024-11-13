2024 KPSS tercih süreci, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarına katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında belirli kontenjanlara yerleştirilecek adaylar, KPSS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS tercih başvuruları başladı mı? ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki tercihler hangi tarihte yapılacak?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN? KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.