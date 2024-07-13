KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? KPSS 2024 başvuru sayısı kaç, katılım sayısı belli mi?

2024 KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

270 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ YER ALACAK

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak." ifadelerini kullandı.