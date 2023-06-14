ANA GÜNDEM KARDEŞİ PRENS ANDREW

Öte yandan Kral Charles'ın kardeşi ile yaşadığı sorunlar da bir kez daha gündemde.

Cinsel taciz skandalları ile gündemde olan Prens Andrew'un unvanları, olayların ardından annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınmıştı. Kral Charles'ın monarşinin itibarını korumak adına kardeşini tamamen kraliyetten uzaklaştırmaya çalıştığı, kendisinin aldığı maaşı da kısıtlamak istediği öne sürülmüştü. Prens Charles'ın kardeşini kraliyete ait evden de çıkarmayı planladığı ifade edilmişti.