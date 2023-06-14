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Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

Kral Charles, kraliyette 30 yılı aşkın bir süredir görülmeyen bir uygulamaya imza atmayı planlasa da İngiliz medyasında gündem skandallar ile konuşulan kardeşi Prens Andrew ile yaşanan gerilim.

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  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Kral Charles, kraliyette 30 yılı aşkın bir süredir görülmeyen bir uygulamaya imza atacağı duyuruldu.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Pazartesi günü Buckingham Sarayı, 74 yaşındaki Kral'ın her yıl düzenlenen Trooping the Colour'a atıyla katılacağını duyurdu. 
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Bunun, 1986'da annesi Kraliçe II. Elizabeth'ten bu yana ilk kez bir hükümdarın geçit töreninde ata binmesi olacağı belirtildi.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Trooping the Colour, Britanya hükümdarı için her yıl düzenlenen doğum günü geçit töreni olarak öne çıkıyor.

    Kral Charles'ın asıl doğum günü daha özel bir kutlamanın yapıldığı 14 Kasım olarak biliniyor.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    ANA GÜNDEM KARDEŞİ PRENS ANDREW

    Öte yandan Kral Charles'ın kardeşi ile yaşadığı sorunlar da bir kez daha gündemde.

    Cinsel taciz skandalları ile gündemde olan Prens Andrew'un unvanları, olayların ardından annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınmıştı. Kral Charles'ın monarşinin itibarını korumak adına kardeşini tamamen kraliyetten uzaklaştırmaya çalıştığı, kendisinin aldığı maaşı da kısıtlamak istediği öne sürülmüştü. Prens Charles'ın kardeşini kraliyete ait evden de çıkarmayı planladığı ifade edilmişti.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    İngiliz medyasının haberine göre Prens Andrew, anneleri Kraliçe Elizabeth'ten miras kalan para sayesinde, ağabeyinin kendisini evden atmasını engellemek amacıyla 46 milyon dolarlık Royal Lodge adlı evinde tadilat için inşaatçılar tuttu. Ancak çalışmalar devam ederken, kralın anahtarları alması ihtimaline karşı evden taşınmıyor.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Jeffrey Epstein'ı suçlayan Virginia Roberts Giuffre ile 2022'de cinsel istismar davasından sonra kraliyet görevlerinden ayrılmak zorunda kalan Prens Andrew başlangıçta, yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ve eski eşi Sarah Ferguson ile paylaştığı 30 odalı mülkün onarımını karşılayamayacağını iddia etmişti.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Bir kraliyet kaynağı, "Andrew şimdilik kardeşine üstünlük sağladı ve bunun ne kadar süreceğini göreceğiz. Royal Lodge'da çalışmalar bu ay başladı ve yaz sonuna kadar sürecek" diye ekledi.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    Kral Charles'ın ise bu adımın ardından monarşiyi küçültme planına daha da hız vereceği ifade ediliyor. Kral Charles uygulamada başarılı olursa, fon alan ve kraliyet imkanlarından yararlanan kraliyet mensubu sayısı 10'u geçmeyecek.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
  • Kraliyette 30 yıl sonra ilki gerçekleştirecek Kral Charles'ın kardeş krizi

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