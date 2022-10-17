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Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

İngiltere Kralı III. Charles 539 yıl önce işlenen ve hala gizemi devam eden 'Kuledeki Prensler' cinayetinin çözülmesi için harekete geçti. Kral Charles'ın, öldürülen iki prense ait olduğuna inanılan kemikler için DNA çalışmalarını desteklediği açıklandı.

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  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    The Mirror'un haberine göre Prens Edward ve Prens Richard'a ait olduğu tahmin edilen kemiklere DNA testi yapılması konusunda yeni Kral Charles harekete geçti.

     

     
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    'Kuledeki Prensler' olarak da bilinen iki erkek kardeş, babaları Kral IV. Edward öldüğü sırada amcaları Gloucester Dükü tarafından taç giyme törenine kadar Londra Kulesi'ne hapsedilmişti. 
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    Prens Edward'ın taç giyme töreninden önce amcası parlamentoyu toplayarak prensleri gayrimeşru ilan ettirmiş ve III. Richard olarak tahta çıkmıştı.
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    Sheakespeare'in 3. Richard oyununda da, 5. Edward ile 3. Richard'ın, 1483'te Londra Kulesi'ne hapsedilmesi sonrası taçta hak iddia eden amcaları tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    Staffordshire'daki Sandon Edebiyat Festivali'nde konuşan Tracy Borman, "Kral Charles, genç prenslerin nasıl öldüğünü belirleyebilmemiz için soruşturmanın devam etmesini istediğini söyledi" dedi. 
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    İngiltere Kilisesi, Westminster Abbey'de gömülü kemiklerin prenslere ait olup olmadığını görmek için DNA testine izin vermeyi sürekli olarak reddetmişti.
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    Kraliçe 2. Elizabeth de daha önce Prens 3. Richard ve Prens 5. Edward’a ait olduğu belirtilen kalıntıların test edilmesine izin vermemişti. 
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    Ancak Kral Charles'ın bu konuda annesinden farklı görüşte olduğu ve bu cinayetin çözülmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceği belirtildi.
  • Kral III. Charles çözülemeyen 'Kuledeki Prensler' cinayeti için harekete geçti

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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