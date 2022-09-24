Kral III. Charles'tan görev başında ilk kare

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası tahta geçen Kral III. Charles ilk kez ikonik kırmızı çantayla görüntülendi.
KRAL GÖREV BAŞINDA
Kraliyetin resmi hesabından paylaşılan görüntünün Buckingham Sarayı'nda çekildiği belirtildi. Kral III. Charles'ın resmi hükümet görevlerini yerine getirdiği belirtildi.
Kral'ın fotoğrafındaki kırmızı evrak çantası ise dikkatlerden kaçmadı.
RESMİ BELGELERİ TAŞIMAK İÇİN KULLANILIYOR
Kırmızı çanta, Birleşik Krallık'ta hükümdar ve hükümet bakanlarının resmi belgelerini taşımak için kullanılıyor. Görünüş olarak bir evrak çantasına benzese de resmi bakanlık belgelerini tutmak ve taşımak için kullanılır.
Belgeler, Özel Kalemlik Ofisi'nden, nerede olursa olsun, kilitli kırmızı bir evrak çantasında hükümdara gönderiliyor.
KRALİÇE'NİN HEP YANINDAYDI
Çanta daha önce Kraliçe II. Elizabeth'e gönderiliyordu. Kraliçe II. Elizabeth 70. yıllık hükümdarlığı boyunca hep belgeleri inceleyip çalışıyordu. Kraliçe'nin tek belgelerle ilgilenmediği gün Noel günüydü.
Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetmiş, 19 Eylül'de ise cenaze töreni gerçekleşmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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