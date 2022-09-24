Kral III. Charles'tan görev başında ilk kare

RESMİ BELGELERİ TAŞIMAK İÇİN KULLANILIYOR

Kırmızı çanta, Birleşik Krallık'ta hükümdar ve hükümet bakanlarının resmi belgelerini taşımak için kullanılıyor. Görünüş olarak bir evrak çantasına benzese de resmi bakanlık belgelerini tutmak ve taşımak için kullanılır.

Belgeler, Özel Kalemlik Ofisi'nden, nerede olursa olsun, kilitli kırmızı bir evrak çantasında hükümdara gönderiliyor.