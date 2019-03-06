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Ülkesinde açılıma giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın uluslararası ülkeler ve kamoyu karşısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle zor süreçler yaşadığı, bu nedenle oldukça kızgın olduğu belirtilirken, The Guardian, baba ile oğlu arasında Yemen'deki savaş da dahil olmak üzere son dönemlerde önemli 'politik' meselelerde anlaşamadıklarını ileri sürdü.
Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Kral Selman'a, danışmanları tarafından kendisine karşı 'politik bir hamle' olabileceği konusunda uyarıda bulunulması üzerine, Kral Selman, 30 kişilik koruma ekibinin tamamını değiştirdi. Riyad'tan özel olarak seçilen sadık 30 kişilik yeni koruma ekibi derhal Mısır'a gönderildi.
Bu arada Kral Selman'ın Mısır'daki Arap-AB Zirvesinin bitiminden sonra ülkesine dönüşte havaalanı protokolünde, Prenses Selman'ın bulunmaması gözlerden kaçmazken, Kral Selman'ın evinde ağırlamak için verilen davette, davetliler arasında Prens Muhammed Selman'ın bulunmaması da dikkati çekti.
Kral'a yakın bir kaynağın, Kral Selman'ın özellikle Veliaht Prensi yemek davetine çağırmadığını ileri sürerek, Kral Selman'ın, Veliaht Prens'in son aylarda kendisine danışmadan aldığı kararlardan çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Bu kararlar arasında ABD'ye ilk defa bir kadın büyükelçinin atanması, Savunma Bakanlığı'na kardeşi Halid'i getirmesi, Yemen savaşı, ABD ve İsrail yakınlaşması ve Kaşıkçı cinayeti gibi konular başta geliyor.
Geçtiğimiz ay, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'deki son projeleri incelemek için Mekke'yi ziyaret etti. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Yapılanın doğru olmadığını savunan din alimlerinin, Kral'ı uyardığı öğrenildi. Veliaht Prens'in, Kabe'in tepesinde yürümesine tepki gösteren çok sayıda kişinin de Kral'a şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
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