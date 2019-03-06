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Kaşıkçı cinayeti sonrasında Batılı liderlerin başkentlerinde ağırlamaktan kaçındığı Suudi Arabistan Veliahtı, rotasını geçtiğimiz haftalarda "on milyarlarca dolar yatırım vaadiyle" doğu ülkelerine çevirmiş, Pakistan'a 20 milyar dolar, Hindistan'a 100 milyar dolar, Çin'e ise 10 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti.
Geçtiğimiz yıl özellikle kadın hakları konusunda pek çok açılım gerçekleştiren Muhammed bin Selman'ın yine yakın zamanda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı 3.8 milyar Pound karşılığında satın almak istediği iddia edildi.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN BİRİNE 15 MİLYON EURO
Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi yönetiminin son hamlesi ise Avrupa'ya yönelik oldu. Dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Milano'daki La Scala Operası'na 5 yıl boyunca sponsorluk yapmak istediği belirtildi.
Suudi Arabistan'ın 5 yıl boyunca 15 milyon euro ödeyerek La Scala operasının yönetim konseyine girecek olması opera yöneticilerini karşı karşıya getirdi. Suudi Arabistan'dan aktarılacak fona karşı çıkan bazı yöneticiler, opera binasındaki yerel bir yöneticinin inisiyatifi olduğunu belirterek eleştirirken, yine bu fonların aktarımının Suudilerin insan haklarına saygı duymamasını, Yemen'i Batılı ülkelerden satın alınan silahlarla vurduklarını ifade ediyor.
Yönetimsel olarak krize neden olan bu durumun 18 Mart'ta masaya yatırılacağı ifade edildi. Milano Belediye başkanı Giuseppe Sala, La Scala için düşünülen bu fonların Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı tarafından mı yoksa kaynağın arkasında petrol şirketi, banka ya da Suudi bir şahsın olup olmadığının araştırılmasını istiyor.
Bu fonlar tartışılırken, bir yandan da Kraliyet ailesinin Scala Akademisi'nin girişimiyle bir konservatuar açılmasını istediği yönünde iddialar yer aldı.
LA SCALA
La Scala (ya da Teatro alla Scala) İtalya'nın Milano kentinde bulunan ve dünyanın en tanınan opera binalarından biri. 3 Ağustos 1778'de Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala adı altında Salieri'nin Europa riconosciuta operası ile açılmıştır.
La Scala aynı zamanda müzisyen, teknik personel ve dansçı yetiştirmek üzere hizmet yapan Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo'ya (Gösteri Sanatları Akademisi) ev sahipliği yapar. Klasik balenin en önemli okullarından olan Scuola di Ballo del Teatro alla Scala(La Scala Bale Okulu)'da bu kurumun bünyesinde yer alır.
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