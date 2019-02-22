Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin başkentlerinde 2018 boyunca "Suud'u dönüştürecek reformcu genç prens" sıfatıyla kırmızı halıda devlet başkanları düzeyinde ağırlanan, gazetelerde manşetleri süsleyen Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle zor bir kış geçirdi.

Kaşıkçı cinayeti sonrasında Batılı liderlerin başkentlerinde ağırlamaktan kaçındığı Suudi Arabistan Veliahtı, rotasını "on milyarlarca dolar yatırım vaadiyle" doğu ülkelerine çevirdi.

Muhammed bin Selman bu hafta başında Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayan Asya turuna çıktı.

PAKİSTAN'DA İHTİŞAMLI KARŞILAMA

Veliaht Prens, Asya turunun ilk durağına ülkesinin geçmişten bugüne yakın ilişkiler içinde olduğu Pakistan'dan başladı.

Prens'in uçağı başkent İslamabad'a yaklaşırken, Pakistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı eşlik etti.

Ayrıca ziyaret için İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentte toplu taşıma sistemi durduruldu ve hava sahası da Muhammed Bin Selman'ın uçağının iniş ve kalkışında trafiğe kapatıldı.

İslamabad'da 21 pare top atışıyla karşılanan Bin Selman'a Pakistan'ın en yüksek devlet nişanı takdim edildi.

Suudi Veliaht, İslamabad'da toplam 20 milyar dolar değerinde yatırım öngören anlaşmalar imzalarken, Pakistan için hac kotasını da 184 binden 200 bine yükseltti. Bin Selman ayrıca ülkesindeki 2 bine yakın Pakistanlı mahkumu affetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Veliaht Prens'e Suudi Arabistan'daki 2,5 milyon Pakistanlıya kendi halkı gibi davranmasını söylediğimde, bana 'Suudi Arabistan'daki büyükelçiniz bizzat benim' dedi." ifadelerini kullandı. Bu sözler Pakistan basınında ve sosyal medyasında övgüyle karşılandı.

PRENS'E HEDİYE: ALTIN KAPLAMALI OTOMATİK TÜFEK

Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sencrani, Muhammed bin Selman'a altın kaplamalı Alman yapımı makineli tüfek hediye etti.

Yerel basına göre, Pakistan senato heyeti tüfeğin yanı sıra Prens'in bir portresini de kendisine bizzat takdim etti.

YENİ DELHİ'YE DOLAMBAÇLI YOL

Muhammed bin Selman'ın uçağına Pakistan'da savaş uçağı eşlik ederken, Hindistan hava sahasına girişi beklediği ihtişamda olmadı.

Suudi Veliaht, Hindistan'ın savaş halinde olduğu Pakistan'dan gelen uçuşlara hava sahasını kapatması nedeniyle pazartesi akşamı Riyad'a dönerek dolambaçlı yoldan salı akşamı Yeni Delhi'ye ulaştı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Hint makamları İslamabad'da durup doğrudan Hindistan'a gelmelerinin mümkün olmadığını Suudi yetkililere iletti.

Hindistan'da protokolün aksine Başbakan Narendra Modi'nin Veliaht Prens'i uçağının kapısında karşılaması, dolambaçlı yolu telafi etmek istediği şeklinde yorumlandı.

İki ülke arasında "yatırım, turizm, konut, bilgi ve enformasyon" alanlarında beş mutabakat zaptı imzalandı.

Muhammed bin Selman, Yeni Delhi'deki basın toplantısında, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarının 100 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi, ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan, Hindistan için de yıllık hac kotasını 200 bin kişiye çıkardı.

SON DURAK DÜNYANIN EN BÜYÜK ENERJİ TÜKETİCİSİ ÇİN

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Asya turunda son durağıysa enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin oldu.

Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Han Cıng ile başkent Pekin'de bir araya gelen Suudi Veliaht, Suudi Arabistan-Çin Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısına katıldı.

Çin basınına göre, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesinin yanı sıra Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin iki ülke arasındaki enerji ve altyapı trafiğine katkı yapacak şekilde düzenlenmesi konuları ele alındı.

10 MİLYAR DOLARLIK RAFİNERİ PROJESİ

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Çinli Norinco isimli holdingle Panjin kentinde 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, Suud-Çin konsorsiyumuyla kurulan yeni şirketin, günlük 300 bin varil petrol rafine etme kapasiteli bir tesis inşa edeceği aktarıldı.

Anlaşmanın Muhammed bin Selman'ın Asya turu kapsamında imzalandığı belirtildi.

İki ülke arasında geçen yılki toplam ticaret hacminin 63 milyar dolar olduğu, Riyad'ın Pekin'e ihracatının ise geçen yıl 46 milyar dolara ulaştığı kaydediliyor.

Muhammed bin Selman'ın Çin temasları kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ÇİN SEDDİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun son durağı olan Çin’de, Çin Seddi’ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya gelen Selman, ziyareti kapsamında Çin Seddi’ni ziyaret etti. Heyeti ile Çin Seddi’ni gezen Prens Selman, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Veliaht Prens Selman’ın Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Veliaht Prensin Asya turu, sorumlu tutulduğu ve hakkındaki iddiaları reddettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 5 ay sonra gerçekleşti. Veliaht Prens, Arjantin’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi’ne katılmış, birçok lider Selman ile aynı kareye girmeye çekinirken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sıcak tavırlarda bulunmuştu.