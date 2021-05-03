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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, garajındaki otomobillerden 2012 model Bentley Mulsanne'ı elden çıkardı.

İngiliz yayın kuruluşu Pistonheads'in haberine göre, II. Elizabeth'i Buckingham Sarayı'ndan gideceği etkinliklere 2013 ve 2015 yılları arasında taşıyan yeşil renk Mulsanne, yaklaşık 180 bin sterline alıcı buldu.

Piyasadaki örneklerinden daha yüksek tutara satıldığı belirtilen henüz 10 bin kilometredeki aracın, satılığa çıkmasının hemen ardından yeni sahibi tarafından alındığı kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth, elden çıkardığı Bentley'in birebir aynısını 2016 yılında da 200 bin sterline satmıştı.

Bir zamanlar İngiliz Kraliyet Ailesi'ne hizmet veren Bentley Mulsanne'in kaputunun altında 6.75 litrelik çift turbolu V8 benzinli bir motor bulunuyor.

Otomobil 512 beygir güç ve 1020 Nm tork üretiyor. 2711 kg ağırlığa sahip Mulsanne, 0'dan 100 km/s hıza ise 5.3 saniyede çıkıyor.

İngiliz otomotiv üreticilerinin modellerini tercih eden İngiliz Kraliyet Ailesi'nin garajında, Rolls-Royce , Land Rover, Aston Martin ve Bentley gibi otomobiller yer alıyor.