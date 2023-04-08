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Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth, yüzündeki yara izini kapatmak için kurşun ve cıvadan oluşan ağır bir makyaj yapıyordu. Ancak kraliçenin bilmediği bir şey vardı; her iki madde de ciltten uzak tutulması gereken zehirli kimyasallardı. İşte, detaylar...

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  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    Bembeyaz yüzü ve kıpkırmızı dudaklarıyla Kraliçe I. Elizabeth'in portresini muhakkak görmüşsünüzdür. Bu, ilk bakışta kendisinin soylu olduğunu göstermek isteyen bir kraliçenin çabası gibi gözükebilir ancak öyle değil. 
  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth, 10 Ekim 1562 yılında çiçek hastalığına yakalandı; uzun süre ateşler içinde yattı. Kraliçe hastalığı atlattı ancak hastalık yüzünde büyük ve kalıcı bir yara izi bıraktı.
  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    Bu sadece kraliçenin fiziksel görünümünü değiştirmedi ayrıca birçok insanın eleştirisine ve yargılamasına da maruz kaldı. Kusurları örtme ve önemli yara izini gizleme arzusuyla dolup taşan Elizabeth, beyaz kurşun ve sirkeden oluşan bir Venedik kozmetik ürünü olan ceruse'ye yöneldi. Bunu tüm yüzüne ve boynuna uyguluyordu.
  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    Ancak gözden kaçan bir detay vardı; kurşun cilde uygulanmaması gereken bir maddeydi; saç dökülmesi, cilt bozulması hatta kurşun zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabilirdi. 

    Kraliçenin yüzü giderek kötüleşti; kötüleştikçe saklamak için karışımı daha da güçlendirdi. Makyajını haftada bir yeniletiyordu ki bu durumu daha zora sokuyordu çünkü kurşun yavaş yavaş cildine yayılıyordu. 
  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    Tarihçiler, Elizabeth makyajını çıkardığında, onun yumurta kabukları, şap ve cıvadan oluşan bir karışım daha kullandığını düşünüyor. Bununla beraber, kraliçenin kırmızı dudakları için kullandığı boyada da cıva bulunuyordu.

    Cıva, cilde değmemesi gereken ikinci maddeydi ancak kraliçenin rutininde bolca bulunuyordu. Cıva zehirlenmesinin yan etkileri arasında hafıza kaybı, asabiyet ve depresyon bulunuyor ki bunlar da kraliçenin hayatını kaybetmeden önce yaşadığı son semptomlardan bazıları.
  • Kraliçe I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyajı

    Elizabeth'in 1603'teki ölümüne tam olarak neyin yol açtığı belli değil, kanser ve hatta zatürre olabileceği tahmin ediliyor. Akıl sağlığı olarak çok iyi olmayan kraliçenin sevdiklerini kaybetmesiyle yaşadığı derin keder, durumu daha da kötüleştirmişti.

    Bununla birlikte, hem kurşun hem de cıvanın giderek artan dozlarının, kraliçenin karmaşık rahatsızlıklarına ve arkasından gelen ölümüne katkıda bulunduğu fikrine kesin olarak bakılıyor. 

    Kaynak: Mirror

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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