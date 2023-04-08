Ancak gözden kaçan bir detay vardı; kurşun cilde uygulanmaması gereken bir maddeydi; saç dökülmesi, cilt bozulması hatta kurşun zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabilirdi.

Kraliçenin yüzü giderek kötüleşti; kötüleştikçe saklamak için karışımı daha da güçlendirdi. Makyajını haftada bir yeniletiyordu ki bu durumu daha zora sokuyordu çünkü kurşun yavaş yavaş cildine yayılıyordu.