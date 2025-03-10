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        Haberler Dünyadan Kraliyet ailesi yasta! Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti

        Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, nadir görülen bir hastalık nedeniyle 22 yaşında hayata veda etti. Prens Robert, oğlunun ölümünün ardından yaptığı duygusal açıklamada; "Hepimize uzun zamandır bilinen son bir aile şakasını yaparak gitti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:27
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        Prens, 22 yaşında hayatını kaybetti
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        Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik'in 1 Mart'ta öldüğü duyuruldu. Prens, 'POLG' adı verilen nadir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

        POLG hastalığı, POLG genindeki mutasyonlardan kaynaklanan bir kalıtımsal bozukluk olarak biliniyor. Genellikle birden fazla organı, öncelikle beyni, sinirleri, kasları ve karaciğeri etkiliyor, görmeyi engelleyebiliyor.

        Prens Robert, oğlunun ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek başladığı açıklamasında; “28 Şubat'ta, ‘Nadir Hastalıklar Günü’nde, sevgili oğlumuz bizi odasına çağırdı ve onunla son kez konuştuk. Frederik, sırayla her birimize veda edecek gücü ve cesareti buldu. Kardeşi Alexander, kız kardeşi Charlotte, ben, 3 kuzeni Charly, Louis ve Donall, kayınbiraderi Mansour ve son olarak, teyzesi Charlotte ve eniştesi Mark" ifadesini kullandı.

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        "Yüreğindeki her şeyi, 15 yıldır yanından ayrılmayan olağanüstü annesine çoktan söylemişti. Her birimize nazik, bilgece, öğretici; yani gerçek Frederik tarzında veda ettikten sonra, hepimize uzun zamandır bilinen son bir aile şakası yaptı. Son anlarında bile, mizah anlayışı ve sınırsız şefkati, bizi son bir kahkaha atarak, neşelendirerek terk etmesini sağladı" dedi.

        “Frederik’in diğer sözlerinden önce bana sorduğu son soru şuydu: ‘Baba, benimle gurur duyuyor musun?’ Birkaç gündür zar - zor konuşabiliyordu. Bu yüzden bu sözlerin netliği, anın ağırlığı kadar şaşırtıcıydı" diyen Prens Robert; "Cevap çok kolaydı ve bunu çok fazla duymuştu ama bu sırada, kısa ve güzel hayatında elinden gelen her şeyi yaptığına ve artık sonunda rahatlıkla göçüp gidebileceğine dair güvenceye ihtiyacı vardı" diye ekledi.

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        #Lüksemburg Prensi Frederik
        #Lüksemburg Kraliyet Ailesi
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        #ölüm
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