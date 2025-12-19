Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kraliyet ailesi yeni yıla hazır - magazin haberleri

        Kraliyet ailesi yeni yıla hazır

        Prens William ve Prenses Kate Middleton, gelenekselleşen Noel kartı için seçtikleri fotoğrafı kraliyet hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kraliyet yeni yıla hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Prenses Kate Middleton ve Prens William, yıllık geleneksel aile pozunu paylaştı. Kraliyetin gözde çifti, üç çocuğu Prens George (12), Prens Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile noel kartlarını yayınladı.

        Josh Shinner tarafından Nisan 2025'te çekilen fotoğraf, dün kraliyet çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Fotoğraf, ailenin bu yılın başlarında Prens William'ın Babalar Günü'nü kutlamak için paylaştığı ve nisan ayında Prens Louis'nin 7'nci doğum günü ile temmuz ayında Prens George'un 12'nci doğum günü için çekilen portre fotoğrafları serisinden biri gibi görünüyor.

        REKLAM

        Prenses Kate ve Prens William, genellikle Noel kartı fotoğrafı olarak yeni bir aile fotoğrafı yayınlasalar da, geçen yıl birkaç ay önce yayınlanan bir videodan bir kareyi kullanmayı tercih etmişti.

        2024 kartı
        2024 kartı

        Ailenin açık havada vakit geçirdiğini gösteren video, Prenses Kate'in geçen yıl mart ayında başlayan kemoterapisinin sona erdiği eylül ayında yayınlanmıştı.

        Prenses Kate, 2025'in başlarında hastalığının duraklama döneminde olduğunu paylaşmıştı.

        İşte geçmiş yıllardaki kraliyet kartları...

        2023

        2022

        2021

        2020

        REKLAM

        2019

        2018

        2017

        2016

        2015

        2014

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kraliyet
        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
        #yılbaşı
        #NOEL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi