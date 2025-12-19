Kraliyet ailesi yeni yıla hazır

Prenses Kate Middleton ve Prens William, yıllık geleneksel aile pozunu paylaştı. Kraliyetin gözde çifti, üç çocuğu Prens George (12), Prens Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile noel kartlarını yayınladı.

Josh Shinner tarafından Nisan 2025'te çekilen fotoğraf, dün kraliyet çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Fotoğraf, ailenin bu yılın başlarında Prens William'ın Babalar Günü'nü kutlamak için paylaştığı ve nisan ayında Prens Louis'nin 7'nci doğum günü ile temmuz ayında Prens George'un 12'nci doğum günü için çekilen portre fotoğrafları serisinden biri gibi görünüyor.

Prenses Kate ve Prens William, genellikle Noel kartı fotoğrafı olarak yeni bir aile fotoğrafı yayınlasalar da, geçen yıl birkaç ay önce yayınlanan bir videodan bir kareyi kullanmayı tercih etmişti.

2024 kartı

Ailenin açık havada vakit geçirdiğini gösteren video, Prenses Kate'in geçen yıl mart ayında başlayan kemoterapisinin sona erdiği eylül ayında yayınlanmıştı.

Prenses Kate, 2025'in başlarında hastalığının duraklama döneminde olduğunu paylaşmıştı.