Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kraliyet ailesinden Epstein hakkında ilk açıklama: Prens Edward konuştu

        Kraliyet ailesinden Epstein hakkında ilk açıklama

        Kral Charles'ın kardeşi Prens Edward, adı skandala karıştığı için prens ünvanını kaybeden ağabeyi Andrew ve Epstein olayı hakkında sessizliğini bozan ilk kraliyet üyesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 17:39 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kraliyetten ilk Epstein açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kraliçe Elizabeth'in en küçük oğlu ve Kral Charles, prens ünvanını kaybeden Andrew ve Prenses Anne'nin kardeşi olan Prens Edward, Epstein dosyalarının yayınlanmasının ardından kraliyet ailesi adına ilk açıklamayı yaptı.

        Adı Epstein adasına gidenler arasında bulunan ve cinsel saldırı suçlamasıyla karşılaştığı için kraliyet ünvanını ve görevlerini kaybeden Andrew, yeni belgelerde de rahatsız edici fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

        Yerde baygın halde yatan bir kızın üzerine çökmüş halde görülen Andrew'in adının yeniden skandalla anılması ve Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson'un da cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisini ortaya koyan e-posta yazışmalarının çıkması sonrası, Prens Edward ağabeyi hakkında konuştu.

        Katıldığı bir etkinlikte kraliyetin bu durumla nasıl baş ettiği sorulan Prens Edward, "Bence her zaman kurbanları hatırlamak çok önemli ve burada çok sayıda kurban var" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanan ahşap evde alevlerin arasında kalan emekli polis 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Hatay'da yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralandı. Yanık tedavi merkezinde yaşam mücadelesi veren Bulut, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. (IHA)

        #kraliyet
        #Jeffrey Epstein
        #Prens Andrew
        #Prens Edward
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı