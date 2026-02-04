Kraliçe Elizabeth'in en küçük oğlu ve Kral Charles, prens ünvanını kaybeden Andrew ve Prenses Anne'nin kardeşi olan Prens Edward, Epstein dosyalarının yayınlanmasının ardından kraliyet ailesi adına ilk açıklamayı yaptı.

Adı Epstein adasına gidenler arasında bulunan ve cinsel saldırı suçlamasıyla karşılaştığı için kraliyet ünvanını ve görevlerini kaybeden Andrew, yeni belgelerde de rahatsız edici fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Yerde baygın halde yatan bir kızın üzerine çökmüş halde görülen Andrew'in adının yeniden skandalla anılması ve Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson'un da cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisini ortaya koyan e-posta yazışmalarının çıkması sonrası, Prens Edward ağabeyi hakkında konuştu.

Katıldığı bir etkinlikte kraliyetin bu durumla nasıl baş ettiği sorulan Prens Edward, "Bence her zaman kurbanları hatırlamak çok önemli ve burada çok sayıda kurban var" ifadesini kullandı.