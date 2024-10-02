Kraliyete yeni bebek geliyor: Prenses Beatrice yeniden hamile
Kraliçe Elizabeth'in torunu ve Prens Andrew ile Sarah Ferguson'un büyük kızları Prenses Beatrice, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
İngiliz kraliyetine yeni bir bebek geliyor.
Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu, taht sırasında 8'inci olan Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un kızları Prenses Beatrice hamile.
Kraliçe Elizabeth'in 36 yaşındaki torunu Prenses Beatrice, ikinci çocuğunu bekliyor.
Yeni doğacak bebek, 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 14'üncü torunu olacak.
Prenses Beatrice ile emlak kralı eşi Edoardo Mapelli Mozzi, ikinci çocuklarını 2025'in başlarında kucaklarına alacak.
Çiftin Sienna adında iki yaşında bir kızı bulunuyor. Edoardo Mapelli Mozzi'nin önceki evliliğinden Christopher Woolf adında bir oğlu da var.
Prenses Beatrice'in üvey oğlu Woolf ile iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor.
Kraliyete yeni bebek haberi, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:
"Majesteleri Prenses Beatrice ve Bay Edoardo Mapelli Mozzi, yeni yılın başlarında ikinci çocuklarının, Wolfie ve Sienna'nın kardeşinin doğacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. Majesteleri Kral bilgilendirildi ve her iki aile de bu haberden çok memnun."
Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılının temmuz ayında dünyaevine girmişti.