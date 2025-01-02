Bir vantilatörü durdurmak için düğmesine basmayı tercih etmek işin basit yolu... Hindistanlı Kranthi Drillman ise bu yol yerine akla pek gelmeyecek yolu seçti ve diliyle durdurdu. Üstelik bunu bir dakika içinde 57 vantilatörde yapınca da rekorun sahibi oldu. Rekor, Guinness’in sayfasında da paylaşıldı.

Most electric fan blades stopped using the tongue in one minute 👅 57 by Kranthi Drillman 🇮🇳 pic.twitter.com/dsH8FULHxW — Guinness World Records (@GWR) January 2, 2025