‘Havalı’ rekor
Guinness'in sayfasında yine akıllara zarar bir rekorun görüntüsü yayınlandı. Hindistanlı Kranthi Drillman, bir dakika içinde 57 vantilatörü diliyle durdurarak kimsenin kolay kolay kırmaya cesaret gösteremeyeceği rekorun sahibi oldu
Giriş: 02.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:53
Bir vantilatörü durdurmak için düğmesine basmayı tercih etmek işin basit yolu... Hindistanlı Kranthi Drillman ise bu yol yerine akla pek gelmeyecek yolu seçti ve diliyle durdurdu. Üstelik bunu bir dakika içinde 57 vantilatörde yapınca da rekorun sahibi oldu. Rekor, Guinness’in sayfasında da paylaşıldı.
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