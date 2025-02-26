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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kärcher Türkiye, Güney Avrupa Bölgesinde liderliğe yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kärcher Türkiye, Güney Avrupa Bölgesinde liderliğe yükseldi

        Temizlik teknolojileri firması Kärcher'in Türkiye kolu, Euro bazında yüzde 140 büyüyerek Güney Avrupa bölgesinin lideri konumuna yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:11
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        Kärcher Türkiye, Güney Avrupa Bölgesinde liderliğe yükseldi
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        Kärcher Türkiye, 2022 yılına kıyasla Euro bazında %140’ın üzerinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Kärcher Türkiye, 2024 yılında ev tipi ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla Euro bazında %75’e varan bir büyüme gerçekleştirdi. Kärcher’in küresel yapılanmasında, Almanya’daki güçlü merkez ile koordineli çalışan etkin bölgesel yapılar bulunuyor. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güney Avrupa bölgesi; İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Yunanistan’ı kapsıyor. Kärcher Türkiye, 2024 yılı büyüme rakamları itibarıyla, bölgesindeki diğer güçlü ülkeleri geride bırakarak Güney Avrupa bölgesinin lideri konumuna yükseldi.

        Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen “Altyapı ve personel yatırımlarımıza hız kesmeden devam edip, marka yatırımlarımızı artırarak 2025 yılında Euro bazında en az %15 büyüme hedefliyoruz. Lider konumumuzu daha da güçlendirirken, inovatif ürünlerimizle sektörde dönüşüm yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

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