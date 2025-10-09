Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kart borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman bitiyor, en fazla kaça kadar yapılandırma yapılabilir, yapılandırma faizi kaç?

        Kredi kartı borcu olanların dikkatine! Kredi kartı borç yapılandırma için başvurular bitiyor

        Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler için süre daralıyor. Düzenleme kapsamında borçlar, en fazla yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Hesaplanan aylık taksitler ise her ayın asgari ödeme tutarına ilave edilecek. Ek olarak, yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bireysel kredi kartı borçları ya da daha önce yapılandırılmış kart borçlarının tekrar yapılandırılmasına dair başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Belirtilen tarihe kadar başvurusunu yapanlar için azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanacak ve borçlar 48 aya varan vadelerle taksitlendirilebilecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırmada son başvuru tarihi ne zaman, başvuru işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte ayrıntılar...

        2

        KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

        3

        KREDİ KARTI KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRILABİLİYOR?

        BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        4

        KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA DETAYLARI

        - Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

        - Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

        - Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum