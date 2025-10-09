Bireysel kredi kartı borçları ya da daha önce yapılandırılmış kart borçlarının tekrar yapılandırılmasına dair başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Belirtilen tarihe kadar başvurusunu yapanlar için azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanacak ve borçlar 48 aya varan vadelerle taksitlendirilebilecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırmada son başvuru tarihi ne zaman, başvuru işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte ayrıntılar...