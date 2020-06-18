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Kredi kartı aidatını geri almanın 3 yolu var

Son günlerde Cimer'in logo ve internet adresi taklit edilerek kredi kartı aidatlarını geri almak isteyenler kandırılmak isteniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Oltaya gelmemek lazım. Ancak 70 lira ile 180 lire arasında değişen kredi kartı aidat ücretlerini geri almanın kesin olmamakla birlikte 3 ayrı ve kolay yolu var. Tüketici Kanunu'nun 31'inci maddesi gereği bankanızın size ücretsiz kredi kartı sunması gerekiyor. Bankanıza e-mail veya dilekçe ile başvurup size bir kredi ücretsiz kart sunmasını ve şimdiye kadarki aidat ücretlerinin iadesini isteyebilirsiniz. Eğer kabul edilmez ise Tüketici Hakem Heyeti'ne ve son olarak Türkiye Bankalar Birliği hakem heyetine başvurabilirsiniz. Rahim Ak'ın yazısı

Kredi kartı

Dolandırıcılar salgın hastalık dinlemeden vatandaşı dolandırıp parasını almaya çalışıyor. Dijital dünya geliştikçe dolandırıcılar da fishing (oltalama) yöntemi ile sizi bir siteyi tıklamaya yönlendirip o sitede bilgilerinize erişerek sizin hesaplarınızı ele geçirmeye çalışıyor. Son günlerde T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer'in logo ve internet adresi taklit edilerek kredi kartı aidatlarının bu sahte internet adresine tıklayarak geri alınabileceği sosyal medyadan yayılıyor. Tabii aidatlarını geri almak isteyenler kredi kartı bilgilerini bu adrese yazarak tüm paralarını kaybediyor. Dikkatli olalım ve oltaya gelmeyelim.

1-YASA 'ÜCRETSİZ KART ZORUNLU' DİYOR

Ancak 70 ile 180 lira arasında değişen kredi kartı aidatını geri almanın yolu elbette var. Öncelikle Tüketici Kanunu'nun 31'inci maddesini hatırlatalım. Madde aynen şöyle: "Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır." Bu yasa maddesinden yıla çıkarak bankanızdan ücretsiz bir kart isteyebilir ve geçmiş dönemde ödediğiniz aidatları geri isteyebilirsiniz. Bu isteği bir dilekçe veya bir e-mail ile gerçekleştirmeniz halinde elinizde bir yazılı metin olacağı için önümüzdeki yıllarda çıkacak sorunlar veya hukuki sorunlar nedeniyle sizin için daha iyi olabilir. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu maddeden yola çıkarak mevcut kredi kartlarının tek olduğu için ücretsiz olduğunu ve kart aidatı ödenmemesi gerektiğin savunuyor. Ağaoğlu, 1 ay içinde ücretsiz kart sunmayan bankanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurarak ceza almasını sağlamak gerektiğini söylüyor. Ayrıca vatandaşların 3-4 bankaya daha başvurup ücretsiz kart istemesi ve bu bankaların da benzer cevap vermesi halinde Rekabet Kurulu'na başvurulması ve bu yolla bankaların ceza alması gerektiğini düşünüyor.

2-E-DEVLET ÜZERİNDEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Genellikle hükümet konakları, kaymakamlık binalarında ile bulunan Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden de sizden kesilen kredi kartı aidatlarını geri almanız mümkün. Ancak bu pandemi sürecinde internetten e-devlet üzerinden de kolaylıkla Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapabilirsiniz. Ona şöyle ulaşabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi. TC Kimlik numarası ve şifre doğrulamasınnı ardından girdiğiniz site sizi https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/ adresine yönlendirecek. Bu adreste bazı bilgileriniz mevcut ancak e-mail adresi ve telefon numaraları gibi bir kaç bilgi eksik. Bunları doldurduktan sonra sağ tarafta yeni başvuru butonunu tıklayarakkredi kartını aldığınız bankanın bilgilerini yazdıktan sonra şikayet bilgileri ve uyuşmazlığa ilişkin belgeleri (aidat dekontu) ekleyerek 5 adımda aidat ücretini geri alma şansı yakalayabilirsiniz.

2-BANKALAR BİRLİĞİ HAKEM HEYETİ SON ADRES

En son yol ise yine e-devlet üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapılması. Bu yolda işlem yapabilmeniz için yine banka tarafından kartınızdan kesilen kart aidatını gösteren dekontun kopyasının olması gerekiyor. https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti adresinden ” kimliği doğrula ” alanında T.C. ve şifremiz ile giriş yapabiliriz. Sağ tarafta yer alan butonuna tıklayarak başvuru işlemini başlatabiliriz. Karşımıza çıkan onayları onaylayarak devam edebiliriz. En son https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti?asama=4 adresinde yer alan bankaların bulunduğu liste çıkacaktır. Burada kartınızı ait bankayı seçiniz ve ilgili alanları doğru bir şekilde doldurunuz ve başvuru işlemini sonuçlandırın. Size ortalama 30 iş günü içinde bir mail gelecektir. Gelen maili tekrar bankanıza iletmeniz durumunda kesilen kart aidatını geri alabilirsiniz.

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