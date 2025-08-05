Kredi kartı faiz oranları düştü! Ağustos 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı harcamaları ile nakit avans işlemlerine uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni karar, özellikle kredi kartı borçlarını daha düşük maliyetle ödemek isteyen milyonlarca kullanıcı için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, güncel kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında önemli bir güncellemeye daha imza attı. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile kredi kartı başta olmak üzere birçok kalemde faiz indirimine gidildi. Peki, güncellenen faiz oranları ne kadar oldu ve uygulama tam olarak neleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm detaylar ve yeni döneme dair kapsamlı bilgiler…
2025 GÜNCEL KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI
- Kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.
- Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.
- Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.
KREDİ KARTI FAİZ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası tarafından belirtilen yeni oranlar 1 Ağustos 2025 Cuma bugünden itibaren geçerli olacak.