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Kremlin BM ile geçen hafta yapılan tahıl koridoru görüşmelerinin 'yapıcı' olduğunu açıkladı

Kremlin'den yapılan açıklamada, geçen hafta BM ile yapılan tahıl koridoru görüşmelerinin 'oldukça yapıcı' olduğu belirtildi.

Kremlin BM ile geçen hafta yapılan tahıl koridoru görüşmelerinin 'yapıcı' olduğunu açıkladı
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması
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Reuters

Kremlin, Karadeniz tahıl ihracat anlaşmasını yenilemek için görüşmelerin sürdüğünü ve geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) ile yapılan görüşmelerinde "oldukça yapıcı" olduğu belirtildi.

Kremlin'den tahıl koridoruna ilişkin yapılan açıklamada, "Aslında uzatma tarihine bir hafta var (19 Kasım), bu yüzden çalışmalar devam ediyor." denildi.

Üst düzey BM yetkilileri, cuma günü Cenevre'de Moskova'nın tahıl ihracatıyla ilgili taleplerini görüşmek üzere bir Rus heyetiyle görüştü.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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