Kremlin: Çok kutuplu dünya söylemini memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Soğuk Savaş sonrası oluşan tek kutuplu dünya düzeninin bir anomali olduğunu ve dünyanın artık çok kutuplu bir düzene geçtiğini ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rubio'nun açıklamalarından ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti. Peskov "Bu, Başkan Putin'in anlayışıyla uyumlu bir söylem. Bu tür söylemleri destekliyoruz." dedi.

Peskov diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin nükleer silahların Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına da değinerek "Bu tür açıklamalar çılgınlığa yaklaşıyor. Umuyoruz ki Avrupa Birliği bu tür açıklamaların yaratacağı olası tehlikeyi görüyordur." dedi.

Peskov son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili son açıklamalarına da eleştiri getirerek, Rusya'nın Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğine ilişkin tavrını yineledi.