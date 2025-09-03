Kremlin'den 'Trump' açıklaması: "Komplo söz konusu değil, herhalde ironi yapıyor" ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin lideri Xi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kendisine karşı 'komplo' kurduğunu iddia etmesinin ardından Kremlin, "Böyle bir şey söz konusu değil. Başkan Trump ironi yapıyor olabilir" açıklamasını yaptı.

