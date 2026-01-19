Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiğini belirterek, "Bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Amerikan tarafıyla tüm detayların açıklığa kavuşturulması için temasların olacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili planlarına değinen Peskov, bu durumu yakından takip ve analiz ettiklerini aktardı.

Peskov, Trump'ın "Grönland'daki Rus tehdidini ortadan kaldırma niyetinde olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yorumsuz bırakarak, "Bazı uluslararası uzmanlara göre, Trump, Grönland'ın Amerikan topraklarına dahil edilmesiyle ilgili meseleyi çözerek tarihe ismini yazdıracak ve sadece Amerikan tarihine değil, dünya tarihine de ismini yazdıracak. Bunun iyi olup olmadığını tartışmadan, uzmanların görüşüne katılmamak zor." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile temas etmeyi planlamadığını, ancak gerektiğinde bunun hızlı şekilde organize edileceğini dile getiren Peskov, "Rodriguez ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halindeyiz." ifadesini kullandı.