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        Haberler Dünya Kremlin: Putin nükleer silah kullanmakla tehdit etmedi, ABD sözleri bağlamından kopardı

        Kremlin: Putin nükleer silah kullanmakla tehdit etmedi, ABD sözleri bağlamından kopardı

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahla ilgili sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin röportajda, nükleer silah kullanmakla ilgili hiçbir tehditte bulunmadı" dedi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:19
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        Kremlin: ABD, Putin'in sözlerini bağlamından kopardı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlarla ilgili ifadeleriyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Beyaz Saray'dan gelen tepkinin ardından Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit etmediğini söyledi. Peskov'a göre ABD, Putin'in sözlerini bağlamından kopardı.

        Putin'in sadece gazetecinin sorusuna cevap verdiğini savunan Peskov, ifadelerin "halihazırda bilinen" düşünceler olduğunu söyledi.

        Kremlin Sözcüsü, Putin'in aynı röportajda Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmanın hiç aklından geçmediğini söylediğine dikkat çekti.

        Peskov, "İfadeler kasten bağlamından koparılıyor. Putin röportajda, nükleer silah kullanmakla ilgili hiçbir tehditte bulunmadı. Devlet Başkanı sadece, nükleer silah kullanmayı kaçınılmaz kılacak nedenlerden bahsediyordu" dedi.

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        PUTİN NE DEMİŞTİ?

        Putin, devlet kanalı Rossiya'ya dün verdiği röportajda Rusya'yla ABD'nin karşı karşıya gelmeyeceğini ancak gerektiğinde askeri ve teknik açıdan nükleer bir savaşa hazır olduklarını söylemişti.

        Washington'ın Rusya topraklarına birlik göndermeyeceğini ilan ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, ABD birliklerinin sadece Rusya değil Ukrayna topraklarında ortaya çıksa bile bunu bir ülkenin diğer ülkenin iç veya dış işlerine güç kullanarak müdahalesi sayacaklarını belirtti.

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        Rusya'nın nükleer bir savaşa askeri ve teknik açıdan hazır olduğunu vurgulayan Putin, "Birlikler sürekli olarak savaşa hazır durumdalar" dedi.

        Rusya Devlet Başkanı, ABD'de belli çevrelerde nükleer denemeleri yapma düşüncesinin bulunduğunu, bu türde denemelere gerek olmadığını ancak yapılması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını vurguladı.

        Putin, teknik olarak buna hazır olduklarını da söyleyerek, "Bunlar sıradan silah türleri değildir ve bu birlikler sürekli savaşa hazır birliklerdir. Bunun açıkça bilinmesini isterim" diye konuştu.

        "SORUMSUZCA"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise dünkü basın toplantısında konu hakkındaki soruya yanıt olarak Putin'in, Rusya'nın egemenliğinin tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanacaklarına ilişkin "nükleer doktrini hatırlattığını" söyledi. Jean-Pierre, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından nükleerle ilgili açıklamalarda "sorumsuzca ve güvenilmez" davrandığını savundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #nükleer silah
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