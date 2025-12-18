Habertürk
        Kremlin: S-400 gündeme gelmedi

        Kremlin: S-400 gündeme gelmedi

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son görüşmede, S-400 hava savunma sisteminin gündeme gelmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:28
        Kremlin: S-400 gündeme gelmedi
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'lilerin Avrupalı ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin Washington yönetimiyle temaslara hazırlandıklarını söyledi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

        ABD ve Rusya’dan yetkililerin yakın zamanda Miami'de bir görüşme gerçekleştireceğine dair haberleri değerlendiren Peskov, "Gerçekten, ABD’lilerin Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yaptıkları çalışmaların sonuçları hakkında bilgi almak için Amerikalı meslektaşlarımızla belirli temaslara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Peskov, ABD’nin Venezuela’nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına ilişkin, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

        Bölge ülkelerine itidalli davranma çağrısında bulunan Peskov, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımızdır. Üst düzey de dahil sürekli temaslarımız var." diye konuştu.

        S-400'lerin iadesi konuşulmadı

        Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmediğini de kaydetti.

        #S-400
        #türkiye
        #rusya
