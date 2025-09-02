Habertürk
        Kremlin: Zirve için anlaşma yapılmadı | Dış Haberler

        Kremlin: Zirve için anlaşma yapılmadı

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in; ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili veya üçlü bir zirve için anlaşma yapmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 01:16 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:16
        Kremlin: Zirve için anlaşma yapılmadı
        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü veya ayrı bir ikili görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını söyledi.

        Uşakov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin detay verdi.

        Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyareti esnasında üzerinde anlaşılan konuları geliştirmek için her iki liderin Alaska'da anlaşmaya vardığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle de son ziyareti sırasında edinilen her şey, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından liderler sonra nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

        Hem ABD hem Rus tarafının bu anlaşma üzerinde çalıştığını dile getiren Uşakov, her iki tarafın bu çerçevede diğer liderlerle de temaslarda bulunduğunu bildirdi.

        Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesini yükseltmeye yönelik henüz somut bir öneri olmadığına dikkati çeken Uşakov, müzakerelerin seviyesini yükseltme fikrinin liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesinde müzakere edildiğini, ardından Alaska'daki görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

        Uşakov, Amerikalıların bu konuyu kendi aralarında görüşeceklerini ve ardından kendilerine bu hususta bazı önerilerde bulunacakları konusunda bilgi verdiklerini ifade etti.

        Putin ve Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığına dikkati çeken Uşakov, "Şimdilik basında yayınlananlar tam olarak anlaştığımız gibi şeyler değil. Şimdi üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok." diye konuştu.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

