Anne babaları doktora götüren nedenlerin başında çocuklarının sık hastalanması geliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre annelerin çoğu en çok hastalanan çocuğun kendi çocuğu olduğunu düşünüp çocuklarının bağışıklık sistemlerinde bir eksiklik olduğuna inanıyor. Çocukların kreşe başlama zamanı geldiğinde bu şikayetler artış gösteriyor. Hepimiz anne babalardan, “Benim çocuğum sık ateşli hastalık geçiriyor” veya “sık ishal oluyor” türü şikayetler duymuşuzdur.

ÇOK HASTALANMAK NE ANLAMA GELİR?

Peki bir çocuğun sağlığının alarm vermesi ve gereğinden çok hastalandığının düşünülmesi için ne olması gerekiyor? Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu soruya şöyle yanıt veriyor; “5 yaşa kadar herhangi bir bağışıklık eksikliği olmayan normal bir çocuk eğer kreşe gitmiyorsa her yıl 12 kez, kreşe gidiyorsa 20 kez kadar ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bağışıklık eksikliği olan çocuklarda bu hastalıklar ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu ile sınırlı kalmaz ve tekrarlayan zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, sepsis (kan enfeksiyonu),menenjit, ağır deri ve deri altı enfeksiyonları ile kas ve iskelet sistemi enfeksiyonlarına da rastlanır. Bu nedenle çocuklarınızın yılda 10-12 kez ateşli nezle, öksürük gibi hastalıklar geçirmeleri halinde telaşlanmamanız ve bunun normal olduğunu kabul etmeniz gerekir” diyor.

GEREKSİZ PAHALI TESTLERE LÜZUM YOK

Bu noktada Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli bir çekincesinden de bahsediyor ve şöyle devam ediyor; “Ne yazık ki bazı doktorlar bu çocuklardan çeşitli laboratuvar tetkikleri istemekte ve hastalıktan koruma amaçlı bazı etkisiz ve gereksiz ilaçlar önererek onların bu endişelerini artırmaktadır” diyor. Ceyhan’a göre çocuk sağlığı ve enfeksiyon alanlarında eğitimi olmayan bazı kişiler ise gereksiz beslenme ve gıda takviyeleri ile hem çocukların sağlığını kötü yönde etkiliyor hem de aileleri gereksiz bir maddi yükün altına sokuyor. Yaptıkları bir çalışmada, yılda 12 veya az ateşli hastalık geçiren çocuklarla, 13 veya daha fazla hastalık geçiren çocukları karşılaştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, iki grup arasında bağışıklık fonksiyonları açısından hiçbir fark olmadığını, bu nedenle bu çocuklarda bağışıklık sistemini değerlendirmek için yapılan ve hepsi son derece pahalı olan testlere gerek bulunmadığına dikkat çekiyor.

İLAÇ PROSPEKTÜSLERİ YANILTICI OLABİLİR

Bir başka problemin de, bu çocuklarda kullanılmak üzere piyasada bulunan ve konuyla ilgili bilgisi yetersiz olan bazı hekimlerin önerdiği ilaçlar olduğu belirtiliyor. Sağlıklı bir çocuk yılda 20 defa ateşli hastalık geçirebilirken, bu ilaçların prospektüsünde, “Yılda 5-6 defa ateşli hastalık geçirirse kullanın!” yazılması da bunu gösteriyor.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ

Virüslerin neden olduğu bu hastalıklarda antibiyotiğin yararı bulunmuyor. Hastalıklar fazla virüs nedeniyle tekrar ortaya çıkıyor ve biri bitip öbürü başlıyor. Grip ise farklı değerlendiriliyor ve ağır bir hastalık olduğunu unutmamak ve ihmal etmemek gerekiyor. Unutulmaması gerekenler arasında grip aşısının sadece gribe karşı koruyucu olduğu gerçeği de bulunuyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşılanmaya rağmen ateşlenmelerin devam etmesinin nedeni budur. Bu grup hastalıklar içerisinde ağır seyreden ve ölüme neden olan tek hastalık grip olduğu için aşıya rağmen ateşli hastalık geçirmekten korkmamanız gerekir” diyor.