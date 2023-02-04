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Kripto para borsası "Bitrota" soruşturmasında 10 şüpheliye 10 bin 640 yıla kadar hapis istemi - Haberler

AA

Kripto para borsası Bitrota soruşturmasında iddianame hazırlandı.

İddianamede, transfer işlemleri kısmında sisteminin aktif olduğu 3 Temmuz 2018-21 Temmuz 2022 tarihlerinde "Bitrota" açıklamasıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılan işlem sayısının 199 bin 327, yapılan işlem hacminin 1 milyar 276 milyon 306 bin 974 lira olduğu vurgulandı

Hesaba para gönderen kişi sayısının 14 bin 547 kişi olduğuna aktarılan iddianamede, Masak tarafından şirketin Türkiye'de bulunan tüm banka hesapları nezdinde yapılan işlemlerle ilgili incelemenin savcılık makamına gönderildiği ifade edildi.

Soruşturmada 10 şüpheli için 10 bin 640 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.